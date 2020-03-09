Смородская назвала футбольных болельщиков членами преступной группировки

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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о своём отношении к футбольным болельщикам.
Смородская назвала футбольных болельщиков членами преступной группировки
  • РИА Новости

«В вашем представлении болельщик — это человек, который от всей души болеет за команду, футбол и так далее. В реальной жизни это преступные группировки, которых несколько. Я много раз встречалась с болельщиками и с этими группировками. Могу сказать, что очень жаль, что они имеют настолько большое влияние в футболе. Это очень грустно», — заявила экс-президент железнодорожников в программе «Инсайдеры» на «Матч ТВ».

Смородская была президентом «Локомотива» с 2010 по 2016 год.

Ранее Смородская заявила, что раскрыла договорной матч в российском футболе.

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