Губерниев выразил уверенность, что вернётся к комментированию лыжных гонок

Известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что когда-нибудь вернётся к работе на трансляциях лыжных гонок, а также выразил уверенность, что данный вид спорта в России догонит по популярности биатлон.

«Наступит день, когда я вновь прокомментирую наши большие лыжные победы, а про героев спорта узнает вся страна! Не унывайте, лыжники и болельщики, я с вами! И верю, что лыжные гонки догонят биатлон по популярности!» — гласит пост Губерниева в Instagram.

В настоящее время комментатор работает на соревнованиях по биатлону. Во время чемпионата мира по лыжным гонкам 2019 года, на котором работал Губерниев, у него разгорелся конфликт с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе.

Ранее сообщалось, что Большунов во второй раз подряд выиграл гонку на 50 км в Норвегии.