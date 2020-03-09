Губерниев выразил уверенность, что вернётся к комментированию лыжных гонок

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что когда-нибудь вернётся к работе на трансляциях лыжных гонок, а также выразил уверенность, что данный вид спорта в России догонит по популярности биатлон.
Губерниев выразил уверенность, что вернётся к комментированию лыжных гонок
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Наступит день, когда я вновь прокомментирую наши большие лыжные победы, а про героев спорта узнает вся страна! Не унывайте, лыжники и болельщики, я с вами! И верю, что лыжные гонки догонят биатлон по популярности!» — гласит пост Губерниева в Instagram.

В настоящее время комментатор работает на соревнованиях по биатлону. Во время чемпионата мира по лыжным гонкам 2019 года, на котором работал Губерниев, у него разгорелся конфликт с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе.

Ранее сообщалось, что Большунов во второй раз подряд выиграл гонку на 50 км в Норвегии.

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