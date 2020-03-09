Касаткина поднялась на семь строчек в рейтинге WTA

Короткая ссылка
Россиянка Дарья Касаткина сумела улучшить свою позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Касаткина поднялась на семь строчек в рейтинге WTA
  • globallookpress.com
  • © AFP7/ZUMAPRESS.com

Благодаря выходу в полуфинал турнира в Лионе Касаткина поднялась с 73-го на 66-е место в рейтинге WTA. Первой ракеткой России остаётся Екатерина Александрова, занимающая 27-е место.

В тройке лидеров рейтинга изменений не произошло. Возглавляет список Эшли Барти из Австралии, на втором месте представительница Румынии Симона Халеп, Каролина Плишкова из Чехии — третья.

Ранее сообщалось, что теннисистка Звонарёва снялась с полуфинала турнира в Индиан-Уэллсе. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить