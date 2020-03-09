Касаткина поднялась на семь строчек в рейтинге WTA
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Благодаря выходу в полуфинал турнира в Лионе Касаткина поднялась с 73-го на 66-е место в рейтинге WTA. Первой ракеткой России остаётся Екатерина Александрова, занимающая 27-е место.
В тройке лидеров рейтинга изменений не произошло. Возглавляет список Эшли Барти из Австралии, на втором месте представительница Румынии Симона Халеп, Каролина Плишкова из Чехии — третья.
Ранее сообщалось, что теннисистка Звонарёва снялась с полуфинала турнира в Индиан-Уэллсе.