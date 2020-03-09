ACA накажет зачинщиков драки на турнире в Черкесске

Президент лиги ACA Young Eagles Руслан Хамзаев заявил, что Absolute Championship Akhmat накажет зачинщиков драки на турнире ACA Young Eagles 12.

«В ближайшее время состоится заседание Дисциплинарного комитета при Атлетической комиссии лиги ACA, на котором будет дана оценка действиям лиц, спровоцировавших беспорядок, и вынесено решение по наказанию зачинщиков потасовки на ACA Young Eagles 12. Однозначно решение будет суровым и будет касаться и бойца, и его команды», — приводит слова Хамзаева пресс-служба ACA.

7 марта на турнире ACA Young Eagles 12 в Черкесске произошла массовая драка после поединка Джаддала Алибекова и Алима Гугова, которая была прекращена с помощью охраны и полиции.

Ранее сообщалось, что Шамиль Шахбулатов уступил Даниэлю Оливейре в бою за титул ACA в легчайшем весе.