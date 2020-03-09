ACA накажет зачинщиков драки на турнире в Черкесске
«В ближайшее время состоится заседание Дисциплинарного комитета при Атлетической комиссии лиги ACA, на котором будет дана оценка действиям лиц, спровоцировавших беспорядок, и вынесено решение по наказанию зачинщиков потасовки на ACA Young Eagles 12. Однозначно решение будет суровым и будет касаться и бойца, и его команды», — приводит слова Хамзаева пресс-служба ACA.
7 марта на турнире ACA Young Eagles 12 в Черкесске произошла массовая драка после поединка Джаддала Алибекова и Алима Гугова, которая была прекращена с помощью охраны и полиции.
Ранее сообщалось, что Шамиль Шахбулатов уступил Даниэлю Оливейре в бою за титул ACA в легчайшем весе.