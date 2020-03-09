«Ювентус» победил «Интер» и возглавил турнирную таблицу Серии А
Встреча прошла в Турине и завершилась в пользу хозяев — 2:0.
«Бьянконери» вышли вперёд на 54-й минуте благодаря голу Аарона Рэмси после передачи Криштиану Роналду. На 67-й минуте уже Рэмси ассистировал Пауло Дибале.
На 79-й минуте гости остались в меьшинстве после удаления Даниэле Паделли.
«Ювентус» набрал 63 очка и возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии. «Интер» с 54 очками находится на третьем месте.
Ранее сообщалось, что матч с «Интером» стал 1000-м в карьере Роналду.