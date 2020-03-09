«Ювентус» победил «Интер» и возглавил турнирную таблицу Серии А

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Туринский «Ювентус» обыграл миланский «Интер» в матче 26-го тура итальянской футбольной Серии А.

Встреча прошла в Турине и завершилась в пользу хозяев — 2:0.

«Бьянконери» вышли вперёд на 54-й минуте благодаря голу Аарона Рэмси после передачи Криштиану Роналду. На 67-й минуте уже Рэмси ассистировал Пауло Дибале.

На 79-й минуте гости остались в меьшинстве после удаления Даниэле Паделли.

«Ювентус» набрал 63 очка и возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии. «Интер» с 54 очками находится на третьем месте.

Ранее сообщалось, что матч с «Интером» стал 1000-м в карьере Роналду.

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