Тренер Пашинин считает, что «Локомотив» мог забить больше в ворота «Ахмата»

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Тренер московского «Локомотива» Олег Пашинин высказался о победе над грозненским «Ахматом» (1:0) в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

По словам специалиста, для железнодорожников главным был результат, команда выиграла заслуженно. Кроме того, он заявил, что очень рад, что удалось порадовать болельщиков.

«Мы могли забивать ещё больше. Счёт мог бы быть крупнее, если бы мы реализовывали свои контратаки», — цитирует Пашинина РИА Новости.

«Локомотив» обыграл «Ахмат» со счётом 1:0 на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Ранее голкипер Маринато Гилерме заявил, что «Локомотив» не может выигрывать спокойно.

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