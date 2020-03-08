Гилерме о победе над «Ахматом»: «Локомотив» не может выигрывать спокойно

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал победу над грозненским «Ахматом» (1:0) в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Всегда говорю, что самое главное — победить. У нас давно не было побед дома, я рад, что помог команде выиграть сегодня», — сказал Гилерме в эфире телеканала «Матч Премьер».

Он также отметил, что результат минувшей игры является максимально справедливым. Кроме того, он ответил на вопрос, когда у команды получится одержать разгромную победу.

«За всё время, что я здесь, было три раза максимум. Наша команда не может выигрывать спокойно, мы любим страдать», — добавил Гилерме.

Ранее «Локомотив» обыграл «Ахмат» в 21-м туре РПЛ.