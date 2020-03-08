«Локомотив» обыграл «Ахмат» в 21-м туре РПЛ
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Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч в игре на 32-й минуте забил Антонио Эдер.
На 84-й минуте в составе железнодорожников был удалён Соломон Кверквелия, и гости получили право на пенальти, но Фелипе Визеу не смог переиграть Маринато Гилерме.
«Локомотив» набрал 38 очков и вышел на второе место в чемпионате России. «Ахмат» находится на 15-й строчке с 20 очками в активе.
Ранее сообщалось, что «Сочи» забил два мяча «Уралу» и одержал первую победу в РПЛ с сентября 2019 года.