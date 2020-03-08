Фигурист Жиганшин опроверг слухи о своём исчезновении

Известный в прошлом фигурист Руслан Жиганшин опроверг информацию о своём исчезновении в Москве.

«Желтуха это всё. Не понимаю, откуда такая информация прошла», — приводит слова Жиганшина «Вечерняя Москва».

Жиганшин выступал в парном катании в дуэте сначала с Викторией Синициной, впоследствии с Еленой Ильиных. С первой партнёршей он в сезоне-2011/12 выиграл чемпионат мира среди юниоров, брал бронзу на чемпионате России и Универсиаде-2013. С Ильиных фигурист добился второго места на командном чемпионате мира и этапе Гран-при, а также побеждал на ЧР.

27-летний спортсмен завершил карьеру в 2017 году.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион России по фигурному катанию Жиганшин пропал в Москве.