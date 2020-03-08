СМИ: Бывший чемпион России по фигурному катанию Жиганшин пропал в Москве

Знаменитый в прошлом фигурист Руслан Жиганшин был объявлен в розыск в Москве.

По сообщению РЕН ТВ, о пропаже 27-летнего спортсмена в полицию заявила его мать. С её слов, Жиганшин покинул дом вечером в пятницу, 6 марта. До настоящего времени его местонахождение неизвестно, а телефон выключен.

Жиганшин выступал в парном катании в дуэте сначала с Викторией Синициной, впоследствии с Еленой Ильиных. С первой партнёршей он в сезоне-2011/12 выиграл чемпионат мира среди юниоров, брал бронзу на чемпионате России и Универсиаде-2013. С Ильиных фигурист добился второго места на командном чемпионате мира и этапе Гран-при, а также побеждал на ЧР.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы завоевали восемь медалей на юниорском ЧМ.