Бё выиграл масс-старт на этапе КМ по биатлону в Нове-Место, Елисеев — 16-й

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Норвежец Йоханнес Бё выиграл масс-старт на 15 км в рамках этапа Кубка мира в чешском Нове-Место.
Бё выиграл масс-старт на этапе КМ по биатлону в Нове-Место, Елисеев — 16-й
  • © Josef Vostarek/CTK
  • globallookpress.com

Его время составило 39 минут 32,7 секунды, он допустил три промаха. Второе место с отставанием от победителя в 15,1 секунды занял Эмильен Жаклен из Франции, сумевший обойтись без промахов на стрельбе. Бронзу забрал немец Арнд Пайффер (отставание 25,0 секунды и три промаха).

Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, классифицировавшийся на 16-й позиции (59,8 секунды и четыре промаха). Эдуард Латыпов с девятью промахами финишировал 28-м (4:41,0). Их соотечественник Александр Логинов принял решение пропустить этап КМ в Нове-Место. Из-за угрозы коронавируса соревнования проходят без зрителей.

Ранее сообщалось, что Экхофф победила в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Нове-Место, Куклина — десятая.

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