Экхофф победила в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Нове-Место, Куклина — десятая

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Норвежка Тириль Экхофф заняла первое место в гонке с общим стартом на 12,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
Экхофф победила в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Нове-Место, Куклина — десятая
  • © Joel Marklund/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Норвежская биатлонистка преодолела дистанцию за 34 минуты 0,8 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах.

Второе место заняла шведка Ханна Эберг. Тройку призёров замкнула немка Франциска Пройс.

Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, занявшая десятое место, несмотря на четыре промаха. Её отставание от лидера составило 1 минуту 21,5 секунды. Екатерина Юрлова-Перхт (также с четырьмя промахами) — 17-я.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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