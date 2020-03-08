Тренер «Сельты» заявил, что Смолов не похож на типичного русского

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Главный тренер испанского футбольного клуба «Сельта» Оскар Гарсия высказал мнение о российском форварде команды Фёдоре Смолове, арендованном у московского «Локомотива» до конца сезона.
Тренер «Сельты» заявил, что Смолов не похож на типичного русского
  • © Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Мы задумывались об адаптации российских футболистов, и мы знали, что Смолов отличается от типичного русского — он экстраверт и отлично говорит по-английски. Если он сосредоточится, то ему не потребуется много времени на адаптацию. Вокруг него собраны хорошие игроки, поэтому мы верим, что он будет совершенствоваться, в будущем мы увидим совсем другого Смолова», — приводит слова Гарсии El Desmarque.

29-летний Смолов перешёл в «Сельту» из московского «Локомотива» на правах аренды 30 января. В его активе уже шесть матчей за испанский клуб, в которых он забил один мяч — мадридскому «Реалу».

Ранее сообщалось, что «Сельта» со Смоловым сыграла вничью с «Хетафе» в Примере.

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