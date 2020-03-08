Этап Гран-при по художественной гимнастике в Испании перенесён из-за коронавируса

Короткая ссылка
Этап серии Гран-при по художественной гимнастике в испанской Марбелье перенесён из-за распространения коронавируса.
Этап Гран-при по художественной гимнастике в Испании перенесён из-за коронавируса
  • globallookpress.com

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации гимнастики Андалусии, такое решение было принято после отказа ряда национальных команд, в том числе российской, от выступления на турнире из-за опасений, вызванных распространением коронавируса в Европе.

Соревнования должны были пройти с 13 по 15 марта.

Ранее сообщалось, что российские гимнастки пропустят этап Гран-при в Брно из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить