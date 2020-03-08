Этап Гран-при по художественной гимнастике в Испании перенесён из-за коронавируса

Этап серии Гран-при по художественной гимнастике в испанской Марбелье перенесён из-за распространения коронавируса.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации гимнастики Андалусии, такое решение было принято после отказа ряда национальных команд, в том числе российской, от выступления на турнире из-за опасений, вызванных распространением коронавируса в Европе.

Соревнования должны были пройти с 13 по 15 марта.

Ранее сообщалось, что российские гимнастки пропустят этап Гран-при в Брно из-за коронавируса.