Магомедшарипов не выступит на турнире UFC 249

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Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов сообщил, что не выступит на турнире UFC 249 в Нью-Йорке.
Магомедшарипов не выступит на турнире UFC 249
  • © OSPORTS / AFP

«Не всегда получается так, как планируешь. К сожалению, на UFC 249 я буду присутствовать только в качестве болельщика наших братьев. Мы долго ждали, когда кто-то из соперников из топ-5 даст согласие на бой, но в итоге у каждого нашлись причины не выходить на бой 18 апреля», — написал Магомедшарипов в своём Instagram.

Он отметил, что у него были предложения провести поединок с бойцами из нижней части топ-15 рейтинга.

«Но мы с командой посчитали такой бой нецелесообразным», — добавил боец.

Главным боем на турнире UFC 249, который пройдёт 18 апреля, станет титульный поединок между действующим чемпионом в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

Ранее Магомедшарипов заявил о желании завоевать чемпионский титул.

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