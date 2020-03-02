Магомедшарипов: хочу забрать чемпионский пояс UFC

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), заявил о желании завоевать чемпионский титул.

«Раньше я выступал для своих родителей и близких. А сейчас я понимаю, что за меня переживают много болельщиков, поэтому я дерусь для них. Стараюсь выкладываться на каждой тренировке. Я хочу забрать чемпионский пояс UFC», — цитирует Магомедшарипова «Матч ТВ».

В настоящее время россиянин занимает третью строчку в списке лучших бойцов полулёгкого дивизиона UFC. Чемпионом в данной весовой категории является Александер Волкановски.

Ранее менеджер Магомедшарипова назвал возможных оппонентов российского бойца.