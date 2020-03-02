Магомедшарипов: хочу забрать чемпионский пояс UFC

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), заявил о желании завоевать чемпионский титул.
Магомедшарипов: хочу забрать чемпионский пояс UFC
  • АГН «Москва»

«Раньше я выступал для своих родителей и близких. А сейчас я понимаю, что за меня переживают много болельщиков, поэтому я дерусь для них. Стараюсь выкладываться на каждой тренировке. Я хочу забрать чемпионский пояс UFC», — цитирует Магомедшарипова «Матч ТВ».

В настоящее время россиянин занимает третью строчку в списке лучших бойцов полулёгкого дивизиона UFC. Чемпионом в данной весовой категории является Александер Волкановски.

Ранее менеджер Магомедшарипова назвал возможных оппонентов российского бойца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить