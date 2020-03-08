Две передачи Бучневича не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче НХЛ с «Нью-Джерси»

«Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел поражение от «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счётом 6:4 в пользу гостей.

Победу «Дэвилз» принесли шайбы Кайла Палмьери и Трэвиса Зейджака, оформивших дубли, а также голы Фредрика Классона и Джона Хейдена. В активе Никиты Гусева одна голевая передача.

«Рейнджерс» ответил голами Филипа Хитила, Мики Зибанеджада, Грега Маккегга и Тони Деанджело. Россиянин Павел Бучневич отметился двумя результативными передачами. Артемий Панарин очков не набрал. Голкипер Игорь Шестёркин, который провёл свой первый матч после аварии, совершил 18 сейвов и был заменён после пяти пропущенных шайб.

В других матчах игрового дня «Даллас Старз» уступил «Нэшвилл Предаторз» (0:1), «Лос-Анджелес Кингз» победил «Миннесота Уайлд» (7:3), «Сан-Хосе Шаркс» в овертайме проиграл «Оттава Сенаторз» (1:2), «Филадельфия Флайерз» обыграл «Баффало Сэйбрз» (3:1), «Флорида Пантерз» взял верх над «Монреаль Канадиенс» (4:1), а «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» (4:1).

Ранее сообщалось, что «Каролина» обыграла «Айлендерс» в НХЛ, Свечников набрал два очка.