Технический специалист ISU назвал правильным решение Медведевой сняться с ЧР

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Технический специалист одиночного и парного катания Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Кузнецов оценил решение фигуристки Евгении Медведевой сняться с чемпионата России из-за поломки ботинка.
Технический специалист ISU назвал правильным решение Медведевой сняться с ЧР
  • РИА Новости

«Кататься в таких ботинках Женя могла бы. Она, собственно, и каталась — в короткой программе. Но, когда у спортсмена внезапно и очень резко происходит какое-либо событие, связанное с инвентарём… Михаэль Шумахер, наверное, может доехать на неисправном болиде Ferrari до финиша, если остаётся полкруга. Но если 30 или 60 кругов, то он просто сойдёт с дистанции, понимая всю тщетность усилий», — заявил Кузнецов в интервью RT.

По его словам, любая проблема с инвентарём может негативно сказаться на итоговом результате.

«Женя — опытный человек с железным характером, прекрасно умеющий анализировать. Безусловно, она могла собраться на тот прокат и сделать кое-как все свои прыжковые элементы с не слишком удачными S-образными выездами, за которые получила бы «-1», «-2», и оказалась бы на шестом или седьмом месте. Оно ей надо? На чемпионате России в женском одиночном катании нельзя кататься неидеально», — добавил специалист.

Медведева приняла решение отказаться от продолжения соревнований после короткой программы. В связи с этим она не сумела отобраться в сборную России на чемпионаты Европы и мира и досрочно завершила сезон.

Ранее Кузнецов объяснил, почему Туктамышева не точит коньки.

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