Техспециалист ISU Кузнецов рассказал, почему Туктамышева не точит коньки

Короткая ссылка
Технический специалист одиночного и парного катания Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Кузнецов объяснил, почему некоторые фигуристы редко прибегают к заточке коньков.
Техспециалист ISU Кузнецов рассказал, почему Туктамышева не точит коньки
  • © Xue Yubin/XinHua
  • globallookpress.com

«Саша Самарин тоже по полгода с этим не обращается. Таким же у Жанны Громовой был Серёжа Добрин — мы его, помню, уговаривали перед чемпионатом то ли России, то ли Европы поточить коньки, потому что прошло полгода с момента последней заточки. У меня были спортсмены, которые ездили точить коньки к великому Эдуарду Плинеру, а на следующий день возвращались перетачивать. Но это говорит не о том, что Плинер плохо точил коньки, а о том, что запросы у всех разные», — заявил Кузнецов в интервью RT.

Ранее он рассказал о сотрудничестве с двукратной чемпионкой мира Ириной Слуцкой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить