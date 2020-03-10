Техспециалист ISU Кузнецов рассказал, почему Туктамышева не точит коньки

Технический специалист одиночного и парного катания Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Кузнецов объяснил, почему некоторые фигуристы редко прибегают к заточке коньков.

«Саша Самарин тоже по полгода с этим не обращается. Таким же у Жанны Громовой был Серёжа Добрин — мы его, помню, уговаривали перед чемпионатом то ли России, то ли Европы поточить коньки, потому что прошло полгода с момента последней заточки. У меня были спортсмены, которые ездили точить коньки к великому Эдуарду Плинеру, а на следующий день возвращались перетачивать. Но это говорит не о том, что Плинер плохо точил коньки, а о том, что запросы у всех разные», — заявил Кузнецов в интервью RT.

Ранее он рассказал о сотрудничестве с двукратной чемпионкой мира Ириной Слуцкой.