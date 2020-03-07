Аткинсон покинул пост главного тренера клуба НБА «Бруклин Нетс»
- Reuters
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
Отмечается, что до конца сезона команду будет возглавлять ассистент Аткинсона — Жак Вон.
Аткинсон возглавлял «Бруклин» с 2016 года. Под его руководством команда дважды не сумела попасть в плей-офф, а в прошлом сезоне завершила выступление в первом раунде.
Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» вышел в плей-офф НБА впервые с 2013 года.