Аткинсон покинул пост главного тренера клуба НБА «Бруклин Нетс»

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» объявил об уходе Кенни Аткинсона с должности главного тренера команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Отмечается, что до конца сезона команду будет возглавлять ассистент Аткинсона — Жак Вон.

Аткинсон возглавлял «Бруклин» с 2016 года. Под его руководством команда дважды не сумела попасть в плей-офф, а в прошлом сезоне завершила выступление в первом раунде.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» вышел в плей-офф НБА впервые с 2013 года.