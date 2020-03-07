СМИ: УЕФА рассматривает возможность переноса матча ПСЖ — «Боруссия» ЛЧ из-за коронавируса

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность переноса ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и дортмундской «Боруссией» из-за распространения коронавируса.
СМИ: УЕФА рассматривает возможность переноса матча ПСЖ — «Боруссия» ЛЧ из-за коронавируса
  • © Federico Pestellini via www.imag/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Как сообщает L'Équipe, игру, которая должна состояться 11 марта, могут перенести на 17 или 18 марта. 

Кроме того, рассматривается вариант с проведением встречи не в Париже, а в другом регионе Франции либо в другой стране.

Первый матч прошёл в Дортмунде и завершился в пользу «Боруссии» со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что в Англии хотят запретить посещать футбол пожилым людям из-за коронавируса.

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