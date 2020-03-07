Тихонов заявил, что Губерниев губит биатлон
- РИА Новости
«Жалко видеть, что сейчас происходит с Губерниевым. Про некоторых спортсменов говорят, что поймал звёздную болезнь. Мне повезло, у меня её нет. Моё главное дарование — что я остался самим собой. Мы же видим, что Губерниев губит биатлон», — цитирует Тихонова Sport24.
Он отметил, что Губерниев практически не критикует работу нынешнего руководства Союза биатлонистов России. Тихонов также заявил, что когда он возглавлял СБР, федерация была лучшей в мире.
Ранее Тихонов оскорбил экс-тренера сборной России по биатлону Валерия Польховского.