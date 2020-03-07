Тихонов заявил, что Губерниев губит биатлон

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в очередной раз подверг критике комментатора Дмитрия Губерниева.
Тихонов заявил, что Губерниев губит биатлон
  • РИА Новости

«Жалко видеть, что сейчас происходит с Губерниевым. Про некоторых спортсменов говорят, что поймал звёздную болезнь. Мне повезло, у меня её нет. Моё главное дарование — что я остался самим собой. Мы же видим, что Губерниев губит биатлон», — цитирует Тихонова Sport24.

Он отметил, что Губерниев практически не критикует работу нынешнего руководства Союза биатлонистов России. Тихонов также заявил, что когда он возглавлял СБР, федерация была лучшей в мире.

Ранее Тихонов оскорбил экс-тренера сборной России по биатлону Валерия Польховского.

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