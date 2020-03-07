Тихонов оскорбил экс-тренера сборной России по биатлону Польховского

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал подонком бывшего главного тренера сборной России Валерия Польховского.
Тихонов оскорбил экс-тренера сборной России по биатлону Польховского
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Прочитал интервью моего близкого друга Алябьева. Он сказал: «Я бы рассматривал кандидатуру Польховского на пост главы СБР». Я ему сейчас позвонил и сказал: «Толя, ну ты же никогда не занимался тренерской работой! Зачем ты даёшь такое безграмотное интервью?» Польховский — подонок, и я так уже называл его на своём сайте и в других СМИ», — цитирует Тихонова Sport24.

Он отметил, что Польховского выгоняли из каждой команды, где он работал.

До этого бывший тренер национальной сборной Анатолий Алябьев выразил мнение, что Польховский мог бы возглавить Союз биатлонистов России.

Ранее Тихонов заявил, что готов стать тренером биатлониста Александра Логинова.

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