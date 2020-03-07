Федерация биатлона Украины прокомментировала выдачу тренеру Логинова своей аккредитации

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Федерация биатлона Украины (ФБУ) выступила с заявлением по поводу ситуации с выдачей своей аккредитации на чемпионат мира в Антерсельве Александру Касперовичу, тренеру российского биатлониста Александра Логинова.
Федерация биатлона Украины прокомментировала выдачу тренеру Логинова своей аккредитации
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Мы официально заявляем, что народный депутат Крулько был приглашён Федерацией биатлона Украины на чемпионат мира, но никому не передавал своей аккредитации, а получил её официально 20 февраля лично в офисе аккредитаций», — говорится в заявлении на официальном сайте ФБУ.

Отмечается, что Крулько физически не мог передать Касперовичу аккредитацию, так как в день инцидента находился уже не в Италии. Кроме того, ФБУ на данный момент выясняет, кто из персонала национальной команды мог передать аккредитацию российскому специалисту.

ФБУ также принесла извинения Крулько.

Утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова и Касперовича. У спортсмена были изъяты мобильный телефон и ноутбук. В ночь с 22 на 23 февраля, перед гонкой с массовым стартом, полиция вернулась к биатлонисту для подписания протокола. На Логинова и его тренера было заведено уголовное дело. 

Полиция проверяла Логинова и Касперовича после письма исполняющей обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сары Фуссек-Хаккарайнен, в котором говорилось, что Касперович использует аккредитацию сборной Украины.

Ранее генеральный секретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Никлас Карлссон высказался о ситуации с Логиновым.

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