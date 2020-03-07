В IBU не понимают, за что извиняться перед Логиновым

Генеральный секретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Никлас Карлссон высказался о ситуации с обысками у россиянина Александра Логинова на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.

«Извинения перед Логиновым? Я ничего не знаю о результатах действий итальянской полиции. Я даже не знаю, что она искала. IBU не имеет отношения к расследованиям правоохранительных органов Италии. Они действуют в соответствии со своим законодательством, и я не понимаю, за что IBU мог бы извиняться», — приводит слова Карлссона «Матч ТВ».

Он также считает, что Biathlon Integrity Unit (BIU) не мог стать инициатором обысков, а просто предоставил полиции информацию. По его мнению, IBU и BIU не могут влиять на действия правоохранительных органов, они сами принимали решение.

Утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова и Касперовича. У спортсмена были изъяты мобильный телефон и ноутбук. В ночь с 22 на 23 февраля, перед гонкой с массовым стартом, полиция вернулась к биатлонисту для подписания протокола. На Логинова и его тренера было заведено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Логинов пропустит эстафету на КМ в Нове-Место.