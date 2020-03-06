Логинов пропустит эстафету на КМ в Нове-Место

Короткая ссылка
Стал известен состав сборной России на эстафетные гонки у мужчин и женщин на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове-Место.
Логинов пропустит эстафету на КМ в Нове-Место
  • globallookpress.com

Официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU) опубликовал составы на эстафетные гонки на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Лариса Куклина и Кристина Резцова.

Мужчины: Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Карим Халили. 

Таким образом, в эстафете не примет участия чемпион мира — 2020 Александр Логинов. Эстафетные гонки пройдут 7 марта.

Ранее Тихонов заявил, что готов стать тренером Логинова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить