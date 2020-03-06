Логинов пропустит эстафету на КМ в Нове-Место

Стал известен состав сборной России на эстафетные гонки у мужчин и женщин на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове-Место.

globallookpress.com

Официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU) опубликовал составы на эстафетные гонки на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Лариса Куклина и Кристина Резцова. Мужчины: Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Карим Халили. Таким образом, в эстафете не примет участия чемпион мира — 2020 Александр Логинов. Эстафетные гонки пройдут 7 марта. Ранее Тихонов заявил, что готов стать тренером Логинова.