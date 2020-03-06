Логинов пропустит эстафету на КМ в Нове-Место
- globallookpress.com
Официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU) опубликовал составы на эстафетные гонки на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Лариса Куклина и Кристина Резцова.
Мужчины: Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Карим Халили.
Таким образом, в эстафете не примет участия чемпион мира — 2020 Александр Логинов. Эстафетные гонки пройдут 7 марта.
Ранее Тихонов заявил, что готов стать тренером Логинова.