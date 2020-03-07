Геркус назвал интересной идею Федуна передать «Спартак» болельщикам
- АГН «Москва»
«Инициатива очень интересная, её осуществление всем любопытно. Ответа никто не знает, кроме тех, кто живёт в будущем. Попытка Леонида Арнольдовича посмотреть в эту сторону заслуживает уважения», — цитирует Геркуса РИА Новости.
Геркус также заявил, что впечатлён работой гендиректора «Спартака» Томаса Цорна и главного тренера команды Доменико Тедеско, так как они постоянно находятся под огромным давлением.
Ранее юрист выразил мнение, что матч Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» должен пройти в Санкт-Петербурге.