Геркус назвал интересной идею Федуна передать «Спартак» болельщикам

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус высказался об идее владельца столичного «Спартака» Леонида Федуна передать клуб болельщикам.

«Инициатива очень интересная, её осуществление всем любопытно. Ответа никто не знает, кроме тех, кто живёт в будущем. Попытка Леонида Арнольдовича посмотреть в эту сторону заслуживает уважения», — цитирует Геркуса РИА Новости.

Геркус также заявил, что впечатлён работой гендиректора «Спартака» Томаса Цорна и главного тренера команды Доменико Тедеско, так как они постоянно находятся под огромным давлением.

Ранее юрист выразил мнение, что матч Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» должен пройти в Санкт-Петербурге.