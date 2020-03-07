Источник: итальянский футбольный арбитр погиб под поездом, скрываясь от полиции

Футбольный арбитр Антонио Мартиниелло нарушил условия домашнего ареста и, скрываясь от полиции, попал под колёса поезда.

Об этом сообщает Sky Sport Italia. Инцидент произошёл в деревне Порто-Потенца-Пичена на востоке Италии. 31-летний арбитр находился под домашним арестом после обвинения в преследовании своей бывшей девушки. Мартиниелло носил электронный браслет, но нарушил условия ареста и покинул квартиру. Полиция пришла домой к арбитру, но он скрылся от стражей правопорядка. Мартиниелло выбежал на рельсы и погиб, попав под проходящий мимо поезд.

В феврале арбитра отстранили от судейства на год за то, что в матче региональной лиги он ударил головой вратаря одной из команд.

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