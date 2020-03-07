Источник: итальянский футбольный арбитр погиб под поездом, скрываясь от полиции

Короткая ссылка
Футбольный арбитр Антонио Мартиниелло нарушил условия домашнего ареста и, скрываясь от полиции, попал под колёса поезда.
Источник: итальянский футбольный арбитр погиб под поездом, скрываясь от полиции
  • Pixabay

Об этом сообщает Sky Sport Italia. Инцидент произошёл в деревне Порто-Потенца-Пичена на востоке Италии. 31-летний арбитр находился под домашним арестом после обвинения в преследовании своей бывшей девушки. Мартиниелло носил электронный браслет, но нарушил условия ареста и покинул квартиру. Полиция пришла домой к арбитру, но он скрылся от стражей правопорядка. Мартиниелло выбежал на рельсы и погиб, попав под проходящий мимо поезд.

В феврале арбитра отстранили от судейства на год за то, что в матче региональной лиги он ударил головой вратаря одной из команд.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов предложить Зидану контракт на €8 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить