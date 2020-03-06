Ловчев предположил, что Тедеско работает по советской методике подготовки команды

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Известный эксперт Евгений Ловчев оценил готовность московского «Спартака» к заключительной части сезона.
Ловчев предположил, что Тедеско работает по советской методике подготовки команды
  • РИА Новости

«Знаете, наблюдаю за «Спартаком» — и складывается впечатление, что Тедеско вернулся к принципам советской подготовки. Как было в моё время. На первом сборе только «физика». Мы уже привыкли, что команды на первом же сборе, только пройдя медобследование, уже вовсю играют товарищеские матчи. Но Тедеско отказался от контрольных матчей на первом сборе, команда занималась исключительно физподготовкой. И пока в первую очередь на физическое состояние «Спартака» обращаю внимание. Мне интересно, что дальше покажет команда, как она будет выглядеть на дистанции», — написал Ловчев в своём канале в Telegram

После возобновления сезона «Спартак» одержал по одной победе в чемпионате России (над «Динамо» со счётом 2:0) и Кубке страны (над ЦСКА — 3:2).

Ранее «Спартак» показал, что осталось за кадром матча 1/4 финала Кубка России с ЦСКА.

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