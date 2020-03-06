Ушёл из жизни рекордсмен по количеству завоёванных Кубков Стэнли Ришар

Легендарный канадский хоккеист, бывший капитан «Монреаль Канадиенс» Анри Ришар скончался на 85-м году жизни.

Об этом сообщила пресс-служба «Монреаля». Бывший хоккеист скончался утром 6 марта в возрасте 84 лет.

Ришар провёл в НХЛ 20 сезонов, с 1955 по 1975 год защищая цвета только одной команды. За свою карьеру хоккеист выигрывал Кубок Стэнли 11 раз, что является рекордом лиги. С 1975 года номер 16, под которым выступал Ришар, был выведен «Монреалем» из обращения. В 1979 году он был введён в Зал хоккейной славы.

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