СМИ: В ВОЗ обсудили возможность проведения ОИ-2020 без зрителей

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обсудила с представителями международных спортивных федераций возможность проведения предстоящих летних Олимпийских игр 2020 года в Токио без зрителей из-за ситуации с распространением коронавируса.
СМИ: В ВОЗ обсудили возможность проведения ОИ-2020 без зрителей
  • Reuters

Как сообщает The New York Times, обсуждение данного вопроса состоялось в режиме телефонной конференции.

Отмечается, что обсуждались в том числе и худшие варианты развития событий.

По данным издания, проведение Олимпиады без зрителей и возмещение стоимости уже приобретённых билетов может обойтись организаторам Игр в Токио примерно в $850 млн.

Ранее Томас Бах заявил, что на исполкоме МОК не обсуждали возможность переноса или отмены ОИ-2020.

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