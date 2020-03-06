СМИ: В ВОЗ обсудили возможность проведения ОИ-2020 без зрителей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обсудила с представителями международных спортивных федераций возможность проведения предстоящих летних Олимпийских игр 2020 года в Токио без зрителей из-за ситуации с распространением коронавируса.

Как сообщает The New York Times, обсуждение данного вопроса состоялось в режиме телефонной конференции.

Отмечается, что обсуждались в том числе и худшие варианты развития событий.

По данным издания, проведение Олимпиады без зрителей и возмещение стоимости уже приобретённых билетов может обойтись организаторам Игр в Токио примерно в $850 млн.

Ранее Томас Бах заявил, что на исполкоме МОК не обсуждали возможность переноса или отмены ОИ-2020.