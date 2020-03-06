СМИ: В ВОЗ обсудили возможность проведения ОИ-2020 без зрителей
- Reuters
Как сообщает The New York Times, обсуждение данного вопроса состоялось в режиме телефонной конференции.
Отмечается, что обсуждались в том числе и худшие варианты развития событий.
По данным издания, проведение Олимпиады без зрителей и возмещение стоимости уже приобретённых билетов может обойтись организаторам Игр в Токио примерно в $850 млн.
Ранее Томас Бах заявил, что на исполкоме МОК не обсуждали возможность переноса или отмены ОИ-2020.