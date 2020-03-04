Бах заявил, что на исполкоме МОК не обсуждали возможность переноса или отмены ОИ-2020

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что на исполкоме организации не рассматривался вопрос о возможном переносе летних Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за распространения коронавируса.
Бах заявил, что на исполкоме МОК не обсуждали возможность переноса или отмены ОИ-2020
  • РИА Новости

«Во время исполкома ни разу не звучало слов «перенос» или «отмена» в отношении Игр в Токио. Мы — ответственная организация, поэтому мы создали эту рабочую группу, которая постоянно проводит встречи. Мы будем справляться с вопросами по мере их поступления, но не будем спекулировать на этой теме в настоящий момент», — заявил Бах.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

Ранее сообщалось, что в МОК призвали спортсменов продолжать подготовку к Олимпиаде-2020, несмотря на коронавирус.

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