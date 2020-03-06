Стрельцов стал третьим в общем зачёте Кубка IBU
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- РИА Новости
По итогам 23 гонок Стрельцов набрал 660 очков.
Победу одержал немец Лукас Фратцшер (746), второе место занял норвежец Эндре Стрёмсхейм (745).
В топ-20 вошли ещё двое россиян — Василий Томшин завершил сезон шестым (540), а Саид Халили — 12-м (450).
В зачёте индивидуальных гонок лучшим из россиян стал Стрельцов — второе место (69), в зачёте масс-стартов — Томшин, ставший пятым (99), в пасьютах и спринтах — Стрельцов, занявший третьи места (124 и 299).
В зачёте смешанных эстафет сборная России стала второй (240).
Ранее сообщалось, что Томшин завоевал бронзу в масс-старте на этапе Кубка IBU.