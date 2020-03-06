Стрельцов стал третьим в общем зачёте Кубка IBU

Россиянин Кирилл Стрельцов занял третье место в общем зачёте по итогам Кубка IBU сезона-2019/20.

По итогам 23 гонок Стрельцов набрал 660 очков.

Победу одержал немец Лукас Фратцшер (746), второе место занял норвежец Эндре Стрёмсхейм (745).

В топ-20 вошли ещё двое россиян — Василий Томшин завершил сезон шестым (540), а Саид Халили — 12-м (450).

В зачёте индивидуальных гонок лучшим из россиян стал Стрельцов — второе место (69), в зачёте масс-стартов — Томшин, ставший пятым (99), в пасьютах и спринтах — Стрельцов, занявший третьи места (124 и 299).

В зачёте смешанных эстафет сборная России стала второй (240).

Ранее сообщалось, что Томшин завоевал бронзу в масс-старте на этапе Кубка IBU.