Российские сноубордисты выступят на этапе Кубка мира в Италии

Короткая ссылка
Сборная России по сноуборду примет участие в предпоследнем этапе Кубка мира, который пройдёт в Италии, несмотря на распространение в стране коронавируса.
Российские сноубордисты выступят на этапе Кубка мира в Италии
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

По словам президента Федерации сноуборда России Дениса Тихомирова, которые передаёт ТАСС, россияне намерены выступить в обоих заключительных этапах Кубка мира в параллельных дисциплинах, которые пройдут в итальянском Ливиньо и немецком Винтерберге 10 и 14 марта соответственно.

Он отметил,  что в том регионе Италии, где пройдут соревнования, не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом, а медико-санитарная ситуация находится под контролем местных властей.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Логинов стал третьим в зачёте КМ в параллельном гигантском слаломе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить