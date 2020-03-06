Российские сноубордисты выступят на этапе Кубка мира в Италии

Сборная России по сноуборду примет участие в предпоследнем этапе Кубка мира, который пройдёт в Италии, несмотря на распространение в стране коронавируса.

По словам президента Федерации сноуборда России Дениса Тихомирова, которые передаёт ТАСС, россияне намерены выступить в обоих заключительных этапах Кубка мира в параллельных дисциплинах, которые пройдут в итальянском Ливиньо и немецком Винтерберге 10 и 14 марта соответственно.

Он отметил, что в том регионе Италии, где пройдут соревнования, не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом, а медико-санитарная ситуация находится под контролем местных властей.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Логинов стал третьим в зачёте КМ в параллельном гигантском слаломе.