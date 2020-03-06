Кикнадзе: у нас с Сёминым разные точки зрения на развитие «Локомотива», но это не конфликт

Короткая ссылка
Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе прокомментировал слухи о конфликте с главным тренером команды Юрием Сёминым.
Кикнадзе: у нас с Сёминым разные точки зрения на развитие «Локомотива», но это не конфликт
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Что значит конфликт? Это не конфликт. У нас есть разные точки зрения на развитие команды, это правда», — цитирует гендиректора Sport24.

По его словам, в текущей ситуации железнодорожники намерены приглашать молодых игроков, которых впоследствии можно продать. При этом он считает, что приход в команду возрастных футболистов может быть чреватым для клуба с финансовой точки зрения.

«Вы не понимаете: я не за Палыча, не за Кикнадзе, не за игроков, не за совет директоров. Я за клуб. Я хочу, чтобы у нас был клуб победителей, чтобы он достойно представлял страну в Европе. Хочу, чтобы у нас была достойная финансовая база, достойная стратегия развития, которую бы понимали мы, болельщики и партнёры», — сказал Кикнадзе.

Он также подчеркнул, что продолжает относиться к Сёмину с огромным уважением.

Ранее сообщалось, что в «Локомотиве» представят нескольких кандидатов наряду с Сёминым на пост главного тренера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить