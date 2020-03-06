Кикнадзе: у нас с Сёминым разные точки зрения на развитие «Локомотива», но это не конфликт
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- РИА Новости
«Что значит конфликт? Это не конфликт. У нас есть разные точки зрения на развитие команды, это правда», — цитирует гендиректора Sport24.
По его словам, в текущей ситуации железнодорожники намерены приглашать молодых игроков, которых впоследствии можно продать. При этом он считает, что приход в команду возрастных футболистов может быть чреватым для клуба с финансовой точки зрения.
«Вы не понимаете: я не за Палыча, не за Кикнадзе, не за игроков, не за совет директоров. Я за клуб. Я хочу, чтобы у нас был клуб победителей, чтобы он достойно представлял страну в Европе. Хочу, чтобы у нас была достойная финансовая база, достойная стратегия развития, которую бы понимали мы, болельщики и партнёры», — сказал Кикнадзе.
Он также подчеркнул, что продолжает относиться к Сёмину с огромным уважением.
Ранее сообщалось, что в «Локомотиве» представят нескольких кандидатов наряду с Сёминым на пост главного тренера.