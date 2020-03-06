В «Локомотиве» представят нескольких кандидатов вместе с Сёминым на пост главного тренера

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что совет директоров футбольного клуба на ближайшем заседании представит двух-трёх кандидатов на пост главного тренера вместе с нынешним наставником команды Юрием Сёминым.

«По уставу решение о главном тренере принимает не генеральный директор, а совет директоров, который, я думаю, будет заседать не раньше середины — конца апреля. У меня будет своя позиция, совет директоров будет предлагать позицию по нынешнему главному тренеру, а также другие две-три кандидатуры, по-другому не бывает, это нормальная практика», — цитирует Кикнадзе ТАСС.

Он также ещё раз подчеркнул, что данное решение принял совет директоров.

После 20 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» занимает пятое место, набрав 35 очков. В нынешнем сезоне железнодорожники заняли последнюю строчку в группе в Лиге чемпионов и вылетели из Кубка России на стадии 1/16 финала.

Ранее агент Герман Ткаченко рассказал, почему Фёдор Смолов ушёл из «Локомотива».