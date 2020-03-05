Ткаченко рассказал, почему Смолов ушёл из «Локомотива»
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«Фёдор уехал в «Сельту» не потому, что у него был конфликт с Сёминым, а потому, что он хотел выступать в Европе. «Сельта» же к нам обращалась сначала по Шомуродову, однако «Ростов» отказал. Затем «Сельта» обратилась по Смолову — и мы счастливы и благодарны «Локомотиву» за то, что всё получилось», — цитирует Ткаченко «Чемпионат».
Фёдор Смолов перешёл из «Локомотива» в «Сельту» в зимнее трансферное окно. Футболист выступает на правах аренды с правом последующего выкупа.
Ранее сообщалось, что «Сельта» со Смоловым не сумела обыграть «Гранаду» в Примере.