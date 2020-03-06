«Манчестер Юнайтед» разгромил «Дерби Каунти» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии
Встреча прошла в Дерби и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
В составе МЮ сначала на 33 минуте забил Люк Шоу, а затем дублем отметился Одион Игало, который отличился на 41-й и 70-й минутах.
Бывший нападающий манкунианцев Уэйн Руни, который ныне выступает за «Дерби», провёл на поле весь матч и получил одну жёлтую карточку.
«Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал турнира, в котором сыграет с «Норвичем».
Ранее «Тоттенхэм» вылетел из Кубка Англии, уступив «Норвичу».