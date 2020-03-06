«Манчестер Юнайтед» разгромил «Дерби Каунти» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

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«Манчестер Юнайтед» одержал крупную победу над «Дерби Каунти» в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу

Встреча прошла в Дерби и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

В составе МЮ сначала на 33 минуте забил Люк Шоу, а затем дублем отметился Одион Игало, который отличился на 41-й и 70-й минутах.

Бывший нападающий манкунианцев Уэйн Руни, который ныне выступает за «Дерби», провёл на поле весь матч и получил одну жёлтую карточку.

«Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал турнира, в котором сыграет с «Норвичем».

Ранее «Тоттенхэм» вылетел из Кубка Англии, уступив «Норвичу».

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