«Зенит» обыграл «Жальгирис» в овертайме матча Евролиги

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В матче регулярного чемпионата Евролиги санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над литовским «Жальгирисом».
«Зенит» обыграл «Жальгирис» в овертайме матча Евролиги
  • РИА Новости

Матч, проходивший на «СИБУР Арене» в Санкт-Петербурге, завершился победой «Зенита» в овертайме со счётом 76:75.

В составе хозяев самым результативным стал Эндрю Альбиси, набравший 19 очков. У гостей 27 очков на счету Джока Ландейла.

«Зенит» прервал серию из пяти поражений в матчах Евролиги и впервые победил под руководством нового тренера Хави Паскуаля.

Ранее сообщалось, что УНИКС потерпел разгромное поражение от «Монако» в баскетбольном Еврокубке.

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