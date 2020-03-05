«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в матче плей-офф КХЛ

В рамках матча 1/4 финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» одержал победу над «Авангардом».

Матч, проходивший на «Уфа Арене», завершился победой хозяев со счётом 6:3.

В составе «Салавата Юлаева» забрасывали Тэему Хартикайнен (дважды), Александр Бурмистров, Пётр Хохряков, Сакари Маннинен и Владимир Жарков. У гостей отличились Сергей Шумаков, Алексей Емелин и Брендон Макмиллан.

Счёт в серии стал 2:1 в пользу «Салавата Юлаева». Следующий матч серии состоится 7 марта в Уфе.

Ранее сообщалось, что «Динамо» вырвало победу над «Спартаком» и укрепило лидерство в серии плей-офф КХЛ.