«Динамо» вырвало победу над «Спартаком» и укрепило лидерство в серии плей-офф КХЛ
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Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу команды Владимира Крикунова.
«Спартак» забил первым. Гол в активе Анселя Галимова. «Динамо» ответил голом Вадима Шипачёва. Красно-белые снова вышли вперёд благодаря голу Патрика Херсли, на который снова ответил Шипачёв.
Андре Петерсон и Михаил Григорьев укрепили преимущество «Динамо».
Одну шайбу отыграл Робин Ганэл, забивший за «Спартак».
Счёт в серии до четырёх побед — 2:0 в пользу «Динамо». Третья игра пройдёт 6 марта.
Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Торпедо» во втором матче серии плей-офф КХЛ.