Агент Шараповой заявил, что россиянка стала счастливее после завершения карьеры

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Макс Айзенбад, агент бывшей первой ракетки мира Марии Шараповой, прокомментировал решение спортсменки завершить профессиональную карьеру.
Агент Шараповой заявил, что россиянка стала счастливее после завершения карьеры
  • Reuters

«С тех пор как Мария приняла это решение пару недель назад, я никогда не видел её такой счастливой и окрылённой. Она покаталась на лыжах и занялась тем, чем никогда не занималась. Физически она чувствует себя лучше. Мария это не показывала, но последние полтора года она постоянно боролась с болью. Плечо было в плохом состоянии, а предплечья, из-за которых она снялась с нескольких матчей, — в ещё худшем. Шанс, что она вернётся, — нулевой. Не думаю, что мы ещё когда-нибудь увидим Марию публично играющей в теннис. Думаю, свой соревновательный дух она направит в бизнес. Она уже в этом смысле стала зверем, у неё огромные планы. Не думаю, что она будет появляться на теннисе. Также у неё ноль интереса к комментаторской работе», — рассказал Айзенбад в подкасте для Sports Illustrated.

32-летняя Шарапова завершила карьеру по причине травм, из-за которых провела всего лишь два официальных матча в 2019 году.

Ранее Шарапова призналась, что ломала ракетки на тренировках.

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