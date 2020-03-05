Агент Шараповой заявил, что россиянка стала счастливее после завершения карьеры

Макс Айзенбад, агент бывшей первой ракетки мира Марии Шараповой, прокомментировал решение спортсменки завершить профессиональную карьеру.

«С тех пор как Мария приняла это решение пару недель назад, я никогда не видел её такой счастливой и окрылённой. Она покаталась на лыжах и занялась тем, чем никогда не занималась. Физически она чувствует себя лучше. Мария это не показывала, но последние полтора года она постоянно боролась с болью. Плечо было в плохом состоянии, а предплечья, из-за которых она снялась с нескольких матчей, — в ещё худшем. Шанс, что она вернётся, — нулевой. Не думаю, что мы ещё когда-нибудь увидим Марию публично играющей в теннис. Думаю, свой соревновательный дух она направит в бизнес. Она уже в этом смысле стала зверем, у неё огромные планы. Не думаю, что она будет появляться на теннисе. Также у неё ноль интереса к комментаторской работе», — рассказал Айзенбад в подкасте для Sports Illustrated.

32-летняя Шарапова завершила карьеру по причине травм, из-за которых провела всего лишь два официальных матча в 2019 году.

Ранее Шарапова призналась, что ломала ракетки на тренировках.