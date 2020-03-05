Менеджер подтвердил, что Ян проведёт бой с Мораесом в UFC

Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца смешанного стиля Петра Яна, подтвердил, что следующим соперником его клиента станет бразилец Марлон Мораес.

«Поединок с Марлоном Мораесом в главном бою вечера — это то, чего мы хотели, и мы рады, что UFC удовлетворил нашу просьбу», — приводит слова менеджера РИА Новости.

По его словам, ещё нет ясности, где точно пройдёт поединок, так как турнир в Казахстане, на котором должен пройти бой, ещё не анонсирован официально.

«Сейчас осталось договориться по условиям, и тогда контракты будут подписаны, а бой официально утверждён», — заявил Абдрахманов.

Ожидается, что турнир UFC в Казахстане пройдёт 13 июня на «Астана Арене» в Нур-Султане.

На счету Яна 14 побед и одно поражение за карьеру. В последнем поединке, который прошёл 14 декабря 2019 года на турнире UFC 245, он нокаутировал американца Юрайю Фейбера.

Ранее сообщалось, что Ян проведёт бой с Мораесом на турнире UFC в Казахстане.