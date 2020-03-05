Менеджер подтвердил, что Ян проведёт бой с Мораесом в UFC

Короткая ссылка
Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца смешанного стиля Петра Яна, подтвердил, что следующим соперником его клиента станет бразилец Марлон Мораес.
Менеджер подтвердил, что Ян проведёт бой с Мораесом в UFC
  • Reuters

«Поединок с Марлоном Мораесом в главном бою вечера — это то, чего мы хотели, и мы рады, что UFC удовлетворил нашу просьбу», — приводит слова менеджера РИА Новости.

По его словам, ещё нет ясности, где точно пройдёт поединок, так как турнир в Казахстане, на котором должен пройти бой, ещё не анонсирован официально.

«Сейчас осталось договориться по условиям, и тогда контракты будут подписаны, а бой официально утверждён», — заявил Абдрахманов.

Ожидается, что турнир UFC в Казахстане пройдёт 13 июня на «Астана Арене» в Нур-Султане.

На счету Яна 14 побед и одно поражение за карьеру. В последнем поединке, который прошёл 14 декабря 2019 года на турнире UFC 245, он нокаутировал американца Юрайю Фейбера.

Ранее сообщалось, что Ян проведёт бой с Мораесом на турнире UFC в Казахстане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить