Актёр Маклаков раскритиковал судейство Иванова в матче «Спартак» — ЦСКА

Известный актёр и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков подверг критике работу бригады арбитров под руководством Сергея Иванова в матче 1/4 финала Кубка России по футболу с ЦСКА.

«Великий матч, он войдёт в историю как подлость судейского состава во главе с Ивановым! Это просто фашизм какой-то в отношении игроков. Мы, русские, так реагируем на несправедливость», — цитирует актёра Sport24.

По его словам, рефери должен объяснить, по какой причине был удалён нападающий красно-белых Эсекьель Понсе. Кроме того, Маклаков выразил опасение, что подобное судейство может повториться в полуфинальной игре с «Зенитом». Тем не менее болельщик заявил, что сама игра у него оставила наилучшие впечатления.

«У «Спартака» будет кубок, я уверен в этом, потому что мы его так заждались! То, что произошло сегодня, обновило веру в то, что у нас есть бойцовская команда. Простите, что так эмоционально, но как ещё реагировать на это?» — добавил Маклаков.

«Спартак» в меньшинстве обыграл ЦСКА со счётом 3:2 и вышел в полуфинал Кубка России, в котором сыграет с петербургским «Зенитом».

Ранее экс-футболист ЦСКА Олег Корнаухов высказался об инциденте между главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско и наставником армейцев Виктором Гончаренко.