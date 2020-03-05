Экс-футболист ЦСКА Корнаухов высказался об инциденте между Тедеско и Гончаренко

Бывший футболист московского ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал инцидент между главным тренером столичного «Спартака» Доменико Тедеско и наставником армейцев Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Кубка России.

«К такой реакции привели колоссальные эмоции этого матча. Было много спорных моментов, которых мы не видели в эфире», — сказал эксперт в эфире «Матч ТВ».

Он отметил, что Тедеско слишком резко подбежал к Гончаренко по окончании игры, хотя эмоции от дерби на тот момент ещё не остыли.

«Сейчас мы сидим, объясняем, что нужно уметь проигрывать, но когда вы находитесь на скамейке запасных, эмоции переполняют. Плюс идёт провокация», — подытожил Корнаухов.

«Спартак» в меньшинстве обыграл ЦСКА со счётом 3:2 и вышел в полуфинал Кубка России. Тедеско после финального свистка подошёл к Гончаренко и протянул ему руку, но тот оттолкнул немецкого специалиста, отказавшись от рукопожатия. Тем не менее оба тренера не стали высказывать друг другу претензии после игры.

Ранее Корнаухов выразил уверенность, что арбитр верно оценил эпизод с попаданием мяча в руку игроку ЦСКА Дивееву.