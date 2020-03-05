Корнаухов уверен, что арбитр верно оценил эпизод с попаданием мяча в руку игроку ЦСКА Дивееву
- РИА Новости
«Армейцы играли в свой футбол первым номером», — сказал эксперт в эфире «Матч ТВ».
Он отметил, что в первом тайме «Спартак» действовал от защиты и грамотно воспользовался грубыми ошибками красно-синих, а после перерыва игра стала более компактной. Корнаухов также высказался о решении арбитра не назначить пенальти в ворота ЦСКА в конце основного времени матча после попадания мяча в руку защитнику Игорю Дивееву.
«Игры рукой не было, мяч попал в руку. Есть система VAR», — добавил Корнаухов.
«Спартак» в меньшинстве обыграл ЦСКА со счётом 3:2 и вышел в полуфинал Кубка России, в котором сыграет с петербургским «Зенитом».
Ранее Александр Мостовой выразил мнение, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско провоцировал наставника ЦСКА Виктора Гончаренко после матча.