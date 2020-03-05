Корнаухов уверен, что арбитр верно оценил эпизод с попаданием мяча в руку игроку ЦСКА Дивееву

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Бывший футболист московского ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал поражение команды от столичного «Спартака» в матче 1/4 финала Кубка России по футболу.
Корнаухов уверен, что арбитр верно оценил эпизод с попаданием мяча в руку игроку ЦСКА Дивееву
  • РИА Новости

«Армейцы играли в свой футбол первым номером», — сказал эксперт в эфире «Матч ТВ».

Он отметил, что в первом тайме «Спартак» действовал от защиты и грамотно воспользовался грубыми ошибками красно-синих, а после перерыва игра стала более компактной. Корнаухов также высказался о решении арбитра не назначить пенальти в ворота ЦСКА в конце основного времени матча после попадания мяча в руку защитнику Игорю Дивееву.

«Игры рукой не было, мяч попал в руку. Есть система VAR», — добавил Корнаухов.

«Спартак» в меньшинстве обыграл ЦСКА со счётом 3:2 и вышел в полуфинал Кубка России, в котором сыграет с петербургским «Зенитом».

Ранее Александр Мостовой выразил мнение, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско провоцировал наставника ЦСКА Виктора Гончаренко после матча.

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