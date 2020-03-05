НХЛ выступила с заявлением по поводу распространения коронавируса

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Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн высказался о ситуации с распространением коронавируса.
НХЛ выступила с заявлением по поводу распространения коронавируса
  • РИА Новости

«Мы можем лишь идти день за днём и следить за тем, что эксперты нам говорят. Мы знаем обо всех рисках, но на данный момент было бы преждевременным делать какие-то выводы. Особенно с учётом того, может ли это произойти в Северной Америке», — приводит слова Беттмэна официальный сайт лиги.

Он отметил, что НХЛ контактирует со всеми сторонами по данному вопросу и готова к изменению ситуации. Кроме того, он высказался о необходимости своевременной и профессиональной реакции, когда эпидемия затронет лигу. 

«Но я не считаю, что надо забегать слишком далеко вперёд. Давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация. Клубы на медицинском уровне и уровне игроков хорошо знают, что надо делать в определённых обстоятельствах. Надо быть уверенным, что ты не ставишь персонал в сложное положение», — добавил Беттмэн.

Кроме того, он заявил, что НХЛ запретила своим сотрудникам уезжать в другие страны из-за эпидемии.

Ранее сообщалось, что Россия готова принять ЧМ-2020 по хоккею в Сочи из-за распространения коронавируса в Европе. 

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