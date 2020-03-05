Хет-трик Мбаппе вывел ПСЖ в финал Кубка Франции по футболу

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«Пари Сен-Жермен» вышел в финал Кубка Франции по футболу, разгромив на выезде «Лион» (5:1).

Хозяева открыли счёт в начале встречи усилиями Мартена Терье, однако Килиан Мбаппе быстро восстановил паритет. На 61-й минуте в составе «Лиона» был удалён Фернандо Марсал. После этого ПСЖ провёл четыре безответных гола. Хет-трик оформил Мбаппе, по мячу забили Неймар и Пабло Сарабия.

Соперником парижан по финальному матчу, который состоится 25 апреля на «Стад де Франс» в Сен-Дени, станет лучший в паре «Сент-Этьен» — «Ренн». Они сыграют 5 марта.

Ранее сообщалось, что «Байер» одержал волевую победу над «Унионом» в четвертьфинале Кубка Германии.

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