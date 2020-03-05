«Айнтрахт» победил «Вердер» и вышел в полуфинал Кубка Германии по футболу
- Reuters
Встреча, прошедшая на «Коммерцбанк Арене» во Франкфурте-на-Майне, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.
Победу «Айнтрахту» принесли голы Андре Силвы, забившего с пенальти, и Даити Камады.
В компенсированное ко второму тайму время прямую красную карточку получил хавбек франкфуртцев Филип Костич.
Таким образом, «Вердер» завершил борьбу в турнире, а «Айнтрахт» вышел в полуфинал, соперника по которому узнает по итогам жеребьёвки. В полуфинал также пробились «Бавария», «Байер» и «Саарбрюккен».
Ранее сообщалось, что «Байер» одержал волевую победу над «Унионом» в четвертьфинале Кубка Германии.