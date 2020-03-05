«Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал Кубка Англии по футболу
- Reuters
Встреча, прошедшая в Шеффилде на стадионе «Хиллсборо», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Победу «Манчестер Сити» принёс гол Серхио Агуэро, отличившегося на 53-й минуте.
В параллельном матче «Лестер Сити» со счётом 1:0 победил «Бирмингем Сити». Гол — в активе Рикарду.
Таким образом, «Шеффилд Уэнсдей» и «Бирмингем Сити» завершили борьбу в турнире, а «Манчестер Сити» и «Лестер Сити» вышли в четвертьфинал, соперника по которому узнают по итогам жеребьёвки.
Ранее сообщалось, что «Челси» выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии по футболу.