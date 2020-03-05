«Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал Кубка Англии по футболу

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«Манчестер Сити» одержал победу над «Шеффилд Уэнсдей» в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу.
«Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал Кубка Англии по футболу
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Шеффилде на стадионе «Хиллсборо», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу «Манчестер Сити» принёс гол Серхио Агуэро, отличившегося на 53-й минуте.

В параллельном матче «Лестер Сити» со счётом 1:0 победил «Бирмингем Сити». Гол — в активе Рикарду.

Таким образом, «Шеффилд Уэнсдей» и «Бирмингем Сити» завершили борьбу в турнире, а «Манчестер Сити» и «Лестер Сити» вышли в четвертьфинал, соперника по которому узнают по итогам жеребьёвки.

Ранее сообщалось, что «Челси» выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии по футболу.

 

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